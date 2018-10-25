Названы популярные туристические направления-2020
Названы топ-20 лучших туристических направлений на предстоящий 2020 год. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья на 2020 год одним из популярных сервисов Airbnb. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Рейтинг основан на данных о бронировании жилья на самом сайте. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".
Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем - тайский Бурирам.
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Так оказывается, что на 2020 год больше всего поездок иже запланировано в места, где готовятся к масштабным событиям. С мыса Канаверал стартует исследовательская программа NASA Марс-2020, а в бразильской Убатубе пройдут многочисленные соревнования по серфингу.
Топ-20 самых популярных туристических направлений по версии Airbnb:
- Милуоки, штат Висконсин, США.
- Бильбао, Испания.
- Бурирам, Таиланд.
- Санбери, штат Виктория, Австралия.
- Румыния.
- Сиань, Китай.
- Юджин, штат Орегон, США.
- Люксембург.
- Гвадалахара, Мексика.
- Вануату.
- Кали, Колумбия.
- Мыс Канаверал, штат Флорида, США.
- Абердин, Шотландия.
- Кортни, Канада.
- Убатуба, Бразилия.
- Ле-Контамин-Монжуа, Франция.
- Токио, Япония.
- Керала, Индия.
- Малинди, Кения.
- Маастрихт, Нидерланды.
Ранее сообщалось, что туристы составили рейтинг лучших в мире островов. Также Корреспондент писал о том, что еще одна страна упростила украинцам получение виз.
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