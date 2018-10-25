Названы популярные туристические направления-2020

В список двадцати самых популярных направлений попали сразу три американских места. Первенство также досталось США.

Названы топ-20 мест для посещения в 2020 году news.airbnb.com

Названы топ-20 лучших туристических направлений на предстоящий 2020 год. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья на 2020 год одним из популярных сервисов Airbnb. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рейтинг основан на данных о бронировании жилья на самом сайте. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем - тайский Бурирам.

Так оказывается, что на 2020 год больше всего поездок иже запланировано в места, где готовятся к масштабным событиям. С мыса Канаверал стартует исследовательская программа NASA Марс-2020, а в бразильской Убатубе пройдут многочисленные соревнования по серфингу.

Топ-20 самых популярных туристических направлений по версии Airbnb:

Милуоки, штат Висконсин, США. Бильбао, Испания. Бурирам, Таиланд. Санбери, штат Виктория, Австралия. Румыния. Сиань, Китай. Юджин, штат Орегон, США. Люксембург. Гвадалахара, Мексика. Вануату. Кали, Колумбия. Мыс Канаверал, штат Флорида, США. Абердин, Шотландия. Кортни, Канада. Убатуба, Бразилия. Ле-Контамин-Монжуа, Франция. Токио, Япония. Керала, Индия. Малинди, Кения. Маастрихт, Нидерланды.

Ранее сообщалось, что туристы составили рейтинг лучших в мире островов. Также Корреспондент писал о том, что еще одна страна упростила украинцам получение виз.

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