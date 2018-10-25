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Питон съел петуха на глазах у фермера

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Гигантскую змею засняли на видео.
Питон съел петуха
Питон съел петуха
скриншот видео

В таиландском городе Накхонратчасима питон целиком проглотил петуха. Видео, снятое очевидцем, опубликовал информационный портал Newsflare.

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Инцидент произошел 4 октября. 50-летний фермер Накорн Вонгбандит (Nakorn Wongbandit) увидел, как четырехметровое пресмыкающееся съело его петуха. Опасаясь, что питон нападет и на других птиц, мужчина вызвал подмогу. Прибывшие на место специалисты помогли змее выплюнуть животное.

"Я вырастил восемь птиц, и каждая была для меня очень дорога, — рассказывает Вонгбандит. — Однажды я отказался от крупной сделки, только чтобы они остались со мной. Сегодня утром я услышал в курятнике подозрительные звуки. Мне было тяжело видеть, как питон ел моего петуха".

В результате питона поместили в мешок и выпустили вдали от населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Китае дети спасли собаку от удава.

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Теги: питон, видео
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