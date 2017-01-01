Аварийную посадку самолета засняли на видео

У самолета отказало управление.

Пилот-любитель смог посадить легкомоторный самолет Piper Arrow, у которого отказало управление, со своей семьей на борту. Видео аварийной посадки публикует Daily Mail.

Канадец Девин Миллер путешествовал с женой и двумя детьми по США. Легкомоторный самолет Миллера вылетел из аэропорта «Фолкон Филд» в штате Джорджия, но в полете у него отказало управление дросселем в положении максимальных оборотов двигателя.

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Миллер связался с диспетчером и сообщил о неполадке, после чего наземные службы начали искать аэропорт с достаточно длинной взлетно-посадочной полосой (ВПП), подходящий для аварийной посадки. В этом время пилот пытался восстановить контроль над управлением оборотами двигателя, не выдавая своих эмоций, чтобы не напугать детей.

В итоге ему удалось посадить самолет в аэропорту «Меридиан Риджинал» в штате Миссисипи. После остановки воздушного судна Миллер и его жена с трудом сдерживали слезы. Пилот опубликовал видео аварийной посадки, чтобы «призвать других летчиков отработать подобную ситуацию вместе с инструктором в безопасных условиях».

Через некоторое время семья Миллеров продолжила путешествие по США на самолете своего друга.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разбился канадский учебный самолет.