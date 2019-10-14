В Днепре парень жестоко избил девушку прямо на улице

Кадры запечатлели свидетели конфликта.

В Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой - молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих принялся избивать девушку ногами. Об этом сообщается в одном их днепровских Telegram-каналов.

Читай также: Украинского актера побили в Познани

Как можно увидеть на опубликованном видео, парень напал и повалил девушку на землю, после чего начал наносить ей удары ногами по телу и голове. Расправившись с девушкой, нападавший оставил ее лежать на асфальте, а сам ушел в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса.