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В Днепре парень жестоко избил девушку прямо на улице

Комментариев: 3
Кадры запечатлели свидетели конфликта.
Мужчина избил женщину
Мужчина избил женщину
скриншот видео

В Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой - молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих принялся избивать девушку ногами. Об этом сообщается в одном их днепровских Telegram-каналов.

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Как можно увидеть на опубликованном видео, парень напал и повалил девушку на землю, после чего начал наносить ей удары ногами по телу и голове.  Расправившись с девушкой, нападавший оставил ее лежать на асфальте, а сам ушел в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса.

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Теги: избиение, Днепр, видео
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Комментариев (3)
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Meritus    14.10.2019, 16:20
Оценка:  +1
Meritus
Урода поймать, отрезать яйца и на "довічне". Такое фуфло не должно ходить на воле.
ThaiFever    14.10.2019, 16:10
Оценка:  -3
ThaiFever
европейская культура из скаклов так и прет
Meritus    14.10.2019, 16:19
Оценка:  +2
Meritus
Слышь, ты, обезьяна мухосранская лаптежная путинская смотри за своим кацапстаном.
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