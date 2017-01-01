В Саудовской Аравии парень 4 года жил с пинцетом в пенисе

На данный момент пинцет извлекли.

В одной из клиник Саудовской Аравии врачи провели уникальную операцию 22-летнему парню. Из его пениса извлекли восьмисантиметровый пинцет. Об этом сообщает Science Alert.

Читай также: Молодая жена не поможет: О средствах от слабой эрекции рассказала Супрун

Парень обратился к врачам после того, как почувствовал дискомфорт в области пениса. В частности, он не мог справлять нужду. Врачи в ходе обследования обнаружили в половом органе парня пинцет длиной 8 см.

Сам парень не рассказал, как пинцет попал в столь необычное место. Также нет сведений, были ли на протяжении 4 лет у парня интимные отношения.

Саудовские медики отметили только, что подобное случается с нетрезвыми, неуравновешенными или сексуально озабоченными людьми.

Читай также: В Киеве нашли труп с отрезанным половым органом

На данный момент пинцет извлечен, его носитель чувствует себя хорошо. Операция прошла под общим наркозом. Сомкнули концы пинцета и вытащили его специальными щипцами.

К слову, это уже второй случай в мире, когда врачи извлекали пинцет из полового органа мужчины. Часто мужчины суют себе в пенис палочки, провода, болтики и даже крючки для рыбалки.

Напомним, в Париже во время операции по увеличению пениса умер алмазный миллиардер. Известный во всем мире алмазный миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram