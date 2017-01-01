Металлист-1925 помог фанату сделать предложение руки и сердца

После такого предложения девушка просто не могла ответить отказом.

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На футбольном мачте между харьковским “Металлистом-1925“ и столичным клубом “Оболонь-Бровары“ произошел трогательный случай, не связанный непосредственно с футболом. Один из поклонников харьковской команды попросил своих кумиров помочь ему эффектно сделать предложение руки и сердца своей девушке, пишет “Трибуна“.

Так, сразу после окончания матча футболисты “Металлиста-1925“ прямо на футбольном поле развернули баннер с надписью “Алена, выходи за меня“. Вместе со спортсменами в футбольном сватании принял участие и главный тренер харьковского клуба Андрей Демченко.

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Как сообщается, после такого предложения девушка ответила парню согласием на брак.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома.

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