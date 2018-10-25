В топ-50 входят семь городов Великобритании и девять США. Украинские города в рейтинг не попали.

Тревел-портал Big 7 Travel составил список самых сексуальных городов мира. Данные появились на официальной странице компании.

Первое место заняло американское Майами. На вторую строчку рейтинга поставили Париж, а на третью - американский Денвер.

Рейтинг составлялся на основе опроса подписчиков портала. Также на место в топе повлияли данные о частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках. Кроме того учитывались количество романтичных заведений и достопримечательностей в городе, и данные рейтингов и самых сексуальных национальностях и лучших городах для холостяков.

Cмотрите фотогалерею: Составлен топ самых сексуальных городов в мире

В десятку также попали лучших попали датский Копенгаген, Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).

Ранее сообщалось, что были названы популярные туристические направления-2020. Также Корреспондент писал о том, что Украина получила рекордный доход от туризма.

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