Составлен топ самых сексуальных городов в мире
Тревел-портал Big 7 Travel составил список самых сексуальных городов мира. Данные появились на официальной странице компании.
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Первое место заняло американское Майами. На вторую строчку рейтинга поставили Париж, а на третью - американский Денвер.
Рейтинг составлялся на основе опроса подписчиков портала. Также на место в топе повлияли данные о частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках. Кроме того учитывались количество романтичных заведений и достопримечательностей в городе, и данные рейтингов и самых сексуальных национальностях и лучших городах для холостяков.
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В десятку также попали лучших попали датский Копенгаген, Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).
Ранее сообщалось, что были названы популярные туристические направления-2020.
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