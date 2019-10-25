В США из-за хитрости оленя погиб охотник

Медики были бессильны спасти браконьера.

В США в одном из лесов штата Арканзас обнаружили тело раненого охотника. Полицейские предпологают, что смертоносные ушибы браконьеру нанес олень.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно информации ведомства, 66-летнего охотника обнаружил его племянник. После инцидента мужчина был еще живой, и успел позвонить жене. На его теле было множество телесных повреждений от рогов оленя. Мужчину сразу же госпитализировали, однако медикам спаси его не удалось.

Эксперты утверждают, что подобные случаи - совсем не редкость среди охотников. В частности, во время охоты браконьеры ждут от 15 до 30 минут после убийства оленя, и только убедившись, что олень действительно мертв, подходят к добыче. Это обосновано тем, что олени делают, обманный маневр, лишь прикидываясь мертвыми. И когда охотники приближаются к животному, те начинают нападать на браконьера, а после мгновенно убегают.

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В то же время, в полиции уверены, что причиной смерти охотника были не полученные травмы. Предполагают, что он мог умереть от проблем со здоровьем, не исключают сердечный приступ. Однако, для подтверждения этой версии необходимо вскрытие, однако судмедэксперты заявили, что не будут делать вскрытие.

Как сообщалось 8 апреля, в РФ пьяный водитель пытался убедить полицию, что за рулем была собака.

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