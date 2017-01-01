В Таиланде женщина "ожила" перед кремацией

На протяжении трех дней 70-летняя женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме.

В Таиланде женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации. Об этом сообщает The Sun.

Финидж Сопаджорн, страдающую от опухоли щитовидной железы, признали мертвой 20 октября, после чего ее семья начала готовиться к похоронам. На протяжении трех дней 70-летняя женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме.

Перед кремацией ее муж Тавин Сопаджорн проводил традиционный обряд омовения тела супруги. Он обратил внимание на то, что отсутствует характерное трупное окоченение. Кроме того, Тавин заметил, что его супруга едва уловимо дышит, а ее веки дрожат.

Женщину доставили в больницу. "Жена в тяжелом состоянии, не думаю, что она сможет выкарабкаться. Но она жива, ее время умирать еще не пришло. Если бы ее кремировали при жизни, это было бы ужасно", - сказал супруг Финидж.

Напомним, недавно в Англии почтальон ожил через 20 минут после того, как врачи констатировали его смерть.

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