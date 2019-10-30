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В новой части Call of Duty появился Донецк

Комментариев: 2
Игра вызвала скандал среди россиян, но получила положительные отзывы от западных критиков и комментаторов.
Новая Call of Duty разозлила россиян из-за появления Донецка
Новая Call of Duty разозлила россиян из-за появления Донецка
playstation.com

В новой игре Call of Duty: Modern Warfare появилась новая локация - Донецк. Об этом сообщает игровой портал PlayUA.

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В локации Donetsk Downtown можно увидеть стадион, напоминающий Донбасс-Арену. Аэропорта в игре не будет, как и воспроизведения сцен реальных боевых действий в городе. В сюжете игры локация также не вспоминается.

На карте Donetsk Downtown смогут одновременно играть до 32 игроков.

Новая Call of Duty вызвала волну негодования среди россиян. Они обрушили рейтинг шутера, и назвали сюжет игры “русофобским”. Некоторые обозреватели и блогеры принципиально отказываются делать обзор игры.

В целом новинка получила положительные отзывы, отметив ее высокий технический уровень и интересный геймплей.

Ранее сообщалось, что подросток выиграл $3 млн в турнире по компьютерной игре
 

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Теги: Донецк, видео, Компьютерная игра, фото, скандал, компьютерные игры, Call of Duty, Киберспорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    30.10.2019, 15:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
А что у россиян зашквар?
Там нельзя играть на стороне россиян и убивать украинцев, как в реале???
WTF2wtf    30.10.2019, 15:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Или российские танки в Донецке плохо прорисовали?
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