В новой части Call of Duty появился Донецк
В новой игре Call of Duty: Modern Warfare появилась новая локация - Донецк. Об этом сообщает игровой портал PlayUA.
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В локации Donetsk Downtown можно увидеть стадион, напоминающий Донбасс-Арену. Аэропорта в игре не будет, как и воспроизведения сцен реальных боевых действий в городе. В сюжете игры локация также не вспоминается.
На карте Donetsk Downtown смогут одновременно играть до 32 игроков.
Новая Call of Duty вызвала волну негодования среди россиян. Они обрушили рейтинг шутера, и назвали сюжет игры “русофобским”. Некоторые обозреватели и блогеры принципиально отказываются делать обзор игры.
В целом новинка получила положительные отзывы, отметив ее высокий технический уровень и интересный геймплей.
Ранее сообщалось, что подросток выиграл $3 млн в турнире по компьютерной игре.
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Там нельзя играть на стороне россиян и убивать украинцев, как в реале???