В новой части Call of Duty появился Донецк

Игра вызвала скандал среди россиян, но получила положительные отзывы от западных критиков и комментаторов.

В новой игре Call of Duty: Modern Warfare появилась новая локация - Донецк. Об этом сообщает игровой портал PlayUA.

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В локации Donetsk Downtown можно увидеть стадион, напоминающий Донбасс-Арену. Аэропорта в игре не будет, как и воспроизведения сцен реальных боевых действий в городе. В сюжете игры локация также не вспоминается.

На карте Donetsk Downtown смогут одновременно играть до 32 игроков.

Новая Call of Duty вызвала волну негодования среди россиян. Они обрушили рейтинг шутера, и назвали сюжет игры “русофобским”. Некоторые обозреватели и блогеры принципиально отказываются делать обзор игры.

В целом новинка получила положительные отзывы, отметив ее высокий технический уровень и интересный геймплей.

Ранее сообщалось, что подросток выиграл $3 млн в турнире по компьютерной игре.



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