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В США девушка нашла целое состояние в секонд-хенде

Комментариев: 1
В кармане куртки девушка нашла деньги .
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В США девушка нашла крупную сумму денег в кармане куртки в магазине секонд-хенда.

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Об этом сообщает издание UPI.

Сообщается, что девушка работает продавщицей магазина сети секонд-хендов. Она осматривала куртку и заметила, что в кармане что-то есть. За минуту она вытащила из   нее целую пачку долларов. Всего в куртке находилось 7 тысяч долларов. 

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Оказалось, что хозяин куртки спрятал деньги и забыл, куда их положил. Девушка отдала деньги владельцу, а он был очень благодарен своей спасительнице.

Напомним, харьковчане устроили погоню в магазине секонд-хенда. В одном из харьковских магазинов секонд-хенда покупатели устроили настоящую погоню. Таким образом люди пытались первыми попасть внутрь.

 

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Теги: секонд-хенд, деньги, одежда
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Комментариев (1)
ThaiFever    02.11.2019, 15:29
Оценка:  0
ThaiFever
девушка явно не из скакляндии была
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