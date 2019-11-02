В США девушка нашла целое состояние в секонд-хенде

В кармане куртки девушка нашла деньги .

В США девушка нашла крупную сумму денег в кармане куртки в магазине секонд-хенда.

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Об этом сообщает издание UPI.

Сообщается, что девушка работает продавщицей магазина сети секонд-хендов. Она осматривала куртку и заметила, что в кармане что-то есть. За минуту она вытащила из нее целую пачку долларов. Всего в куртке находилось 7 тысяч долларов.

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Оказалось, что хозяин куртки спрятал деньги и забыл, куда их положил. Девушка отдала деньги владельцу, а он был очень благодарен своей спасительнице.

Напомним, харьковчане устроили погоню в магазине секонд-хенда. В одном из харьковских магазинов секонд-хенда покупатели устроили настоящую погоню. Таким образом люди пытались первыми попасть внутрь.

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