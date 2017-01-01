Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

Решение было принято после того, как во время одной из таких встреч в арендованном доме в Калифорнии были убиты пять человек.

Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески в Twitter.



"С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем наши усилия по борьбе с неразрешенными сборищами и поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде", – написал он.



Инцидент произошел в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе города. Вечеринка широко рекламировалась в социальных сетях, на ней присутствовали более 100 человек. Мероприятие было организовано в доме, который был найден на сайте краткосрочной аренды.

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