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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

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Решение было принято после того, как во время одной из таких встреч в арендованном доме в Калифорнии были убиты пять человек.
Airbnb ввел табу на аренду домов под вечеринки
Airbnb ввел табу на аренду домов под вечеринки
pixabay.com
 
Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески в Twitter.
 
"С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем наши усилия по борьбе с неразрешенными сборищами и поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде", – написал он.
 
Чески имеет в виду стрельбу в городе Оринда в Калифорнии, которая произошла вечером 31 октября на вечеринке по случаю Хэллоуина. По последним данным, в результате погибли пять человек. Мужчина, открывший стрельбу, скрылся.

В США произошла стрельба, трое погибших
 
Инцидент произошел в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе города. Вечеринка широко рекламировалась в социальных сетях, на ней присутствовали более 100 человек. Мероприятие было организовано в доме, который был найден на сайте краткосрочной аренды.

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Теги: жилье, вечеринка, аренда жилья, Airbnb
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Источник: korrespondent.net

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