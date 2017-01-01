Как не заболеть гриппом: Советы медиков

"Полноценно питайтесь, высыпайтесь, избегайте переутомления" - советуют в Центре.

Грипп - это заразное вирусное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям или даже смерти. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Основные симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

боль, ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38 ° С и более;

кашель;

в отдельных случаях - рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа:

воздушно-капельным путем;

тесный контакт (пребывание на расстоянии около 2 м).

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья – говорится в сообщении

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“Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация. Помните, что иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания“ – отметили в Центре.

Как не заболеть гриппом Центр общественного здоровья

Как не заболеть гриппом – рекомендации:

избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;

ограничьте посещение мест большого скопления людей;

часто проветривайте помещение и мойте руки;

не прикасайтесь глаз, носа или рта немытыми руками;

прикрывайте нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;

полноценно питайтесь, высыпайтесь, избегайте переутомления.

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