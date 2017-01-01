Как не заболеть гриппом: Советы медиков
Грипп - это заразное вирусное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям или даже смерти. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Основные симптомы гриппа:
- внезапное начало болезни;
- боль, ломота в мышцах и суставах;
- боль в горле;
- повышение температуры тела до 38 ° С и более;
- кашель;
- в отдельных случаях - рвота и понос.
Как можно заразиться вирусом гриппа:
- воздушно-капельным путем;
- тесный контакт (пребывание на расстоянии около 2 м).
При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья – говорится в сообщении
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“Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация. Помните, что иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания“ – отметили в Центре.
- Как не заболеть гриппом – рекомендации:
- избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- ограничьте посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривайте помещение и мойте руки;
- не прикасайтесь глаз, носа или рта немытыми руками;
- прикрывайте нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
- полноценно питайтесь, высыпайтесь, избегайте переутомления.
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