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Сервис аренды жилья Airbnb добавил поддержку украинского языка

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Кроме украинского Airbnb также добавил армянский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и другие.
Сервис аренды жилья Airbnb заработал на украинском языке
Сервис аренды жилья Airbnb заработал на украинском языке

Сервис аренды жилья Airbnb можно использовать еще на 31 языке, в том числе на украинском. Об этом сообщает FastCompany.

Теперь платформа поддерживает 62 языка. Кроме украинского, Airbnb добавил албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Ранее онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок.

Airbnb запустил сервис аренды замков и островов

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Теги: украинский язык, аренда жилья, Airbnb
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Источник: korrespondent.net

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