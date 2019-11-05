"Тревожный рюкзак": Что это, как собирать и когда пригодится

В Министерстве обороны Украины рассказали, как правильно подготовиться к ЧП.

Мы живем в мире, о котором на самом деле ничего не знаем. Мы не имеем представления, что делать, когда банкомат “откажется“ выдать деньги, когда магазины закроются на неделю, когда в кране не будет питьевой воды и куда бежать в чрезвычайной ситуации. Об этом пишет АрмияИнформ.

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“Тревожный набор“ - это базовый набор вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Это может быть укомплектованный рюкзак с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и пищевыми продуктами.

“Запомните - тревожный рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Опасной зоной считают землетрясение, потоп, пожар, криминогенную ситуацию, эпицентр военных действий и тому подобное. Такой рюкзак должен быть в каждой семье“ – говорится в сообщении.

Как собрать “тревожный рюкзак“:

1. Копии важных документов в непромокаемой папке - копии паспортов, водительского удостоверения, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, автомобиль, фотографии.

2. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда (в любое время) должен быть определенный запас денег.

3. Дубликаты ключей от дома и авто.

4. Карта местности.

5. Устройства связи и доступа к информации.

6. Фонарик, а лучше несколько.

7. Водонепроницаемые компас и часы.

8. Инструмент, в котором спрятаны допинструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы).

9. Нож и небольшой топорик.

10. Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).

11. Несколько пакетов для мусора емкостью 120 л, которые могут заменить тент, если их разрезать.

12. Рулон широкой клейкой ленты.

13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.

14. Блокнот и карандаш.

15. Нити и иглы.

16. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопчатобумажные (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, обувь.

17. Мини-палатка, коврик, спальник.

Тревожный набор - Что необходимо знать АрмияИнформ

18. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусочек мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор.

19. Все необходимое для детей.

20. Посуда: котелок, фляга, ложка, чашка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.

21. Спички (туристические) и зажигалка.

22. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.

23. Продукты:

мясные или рыбные консервы;

галеты;

супы быстрого приготовления в пакетах

если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.

14. Аптечка первой необходимости:

бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт,

активированный уголь (интоксикация),

“Парацетамол“ (жаропонижающее),

“Супрастин“ (аллергия),

“Имодиум“ (диарея),

“Фталазол“ (кишечная инфекция),

“Альбуцид“ (глазные капли),

антибиотики в порошках.

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