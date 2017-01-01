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Во Франции создали 72-тонного дракона

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Огромный механизм может извергать пламя, воду и дым. Его подарили французскому городу Кале.

Французские мастера создали дракона весом в 72 тонны и длиной 25 метров. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Гигантский механизм создали члены знаменитого арт-объединения художников, дизайнеров и механиков в городе Кале. Оно существует на протяжении почти тридцати лет.

Высота механического дракона - 10 метров, длина механизма - 25 метров. Он создан из дерева, кожи и металла. Вес дракона 72 тонны, при этом он может изрыгать не только пламя, но и воду с дымом.

С драконом устроили несколько красочных представлений, а затем подарили его городу.

Ранее был составлен топ самых сексуальных городов в мире. Также Корреспондент писал о том, что был составлен топ стран для путешествий в 2020 году.

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Теги: туризм, Франция, видео, культура, дракон
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Источник: korrespondent.net

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