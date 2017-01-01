Смертельное пари: Индиец умер, пытаясь съесть 50 яиц

Мужчина поспорил, что съест 50 вареных яиц, но умер после 41-го.

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В Индии житель штата Уттар-Прадеш умер, пытаясь съесть 50 вареных яиц.

Об этом сообщает Vice, передает Громадське

42-летний Субхаш Ядав гулял с другом по рынку. У них возник спор - друг сказал, что Ядав не сможет съесть 50 яиц за раз, как это сделал главный герой фильма “Хладнокровный Люк“. Мужчины заключили пари на 2000 рупий (около 700 гривен).

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Однако, после того как Ядав 41 яйцо, он потерял сознание и его отвезли в больницу. Мужчина так и не пришел в себя. Врачи не назвали точную причину смерти, но сказали, что она связана с перееданием.

Стоит отметить, что подобный случай произошел в Австралии в 2012 году, когда мужчина пил сырые яйца и умер на двадцать восьмом.

Как сообщалось, в декабре 2018 семь голых мужчин пробежались в центре Киева - проиграли пари.

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