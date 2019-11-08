Сальма Хайек рассмешила сеть видео с уткой в доме

Голливудская звезда рассмешила пользователей сети видео, в котором она безуспешно пытается выгнать незваную пернатую гостью из лондонского особняка.

Знаменитая актриса Сальма Хайек пыталась прогнать из своего шикарного лондонского особняка, в котором она проживает со своим супругом миллиардером Франсуа-Анри Пино, утку. Ролик с изгнанием птицы голливудская дива разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что утка удобно устроилась на шкафу и, несмотря на уговоры звезды, покидать насиженное место не собиралась. Актрисе даже пришлось подняться по лестнице-стремянке, чтобы "достучаться" до утки, но и эта попытка прогнать ее оказалась безуспешной.

Сальма Хайек общалась с птицей то на английском, то на своем родном испанском языках.

Также в ролике знаменитость призналась, что ее муж не верит, что утка сама пробралась в дом.

"Он думает, что я завела себе ее в качестве домашнего животного", – пошутила актриса.

Чем закончилась история с выдворением из дома незваной гостьи, неизвестно. Однако ролик изрядно повеселил поклонников Хайек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram They came to visit me first in #London then in #LosAngeles La semana pasada fue la semana de las tortugas, esta es de los patos. Me vinieron a visitar primero en Londres y luego en LA. #duck #StorytimeWithSalma Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 8 Ноя 2019 в 9:43 PST

Ранее 52-летняя Сальма Хайек показала роскошную фигуру в "подводной" фотосессии. Также Корреспондент писал о том, что фото Сальмы Хайек в купальнике набрало в Instagram полмиллиона лайков.

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