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Британка ради котят бросила престижную работу

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Женщина утверждает, что не жалеет о принятом решении, ведь ее организация нашла хозяев для почти 45 тысяч кошек.
Трейси Аткин проработала ипотечным брокером 35 лет
Трейси Аткин проработала ипотечным брокером 35 лет
Daily Mail

Жительница английского города Долиш Трейси Аткин ушла с высокооплачиваемой работы ипотечного брокера, на которой протрудилась 35 лет, чтобы стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection, пишет Daily Mail.

54-летняя Аткин призналась, что из-за работы постоянно испытывала стресс. Кто-то посоветовал ей, чтобы расслабиться, завести домашнее животное. Так в доме британки появилась бенгальская кошка по кличке Белла.

Женщина настолько сильно полюбила своего нового члена семьи, что решила уйти со своей престижной работы и стала руководителем отдела добровольцев в кошачьем приюте.

Трейси Аткин ежедневно сама ухаживает за несколькими десятками кошек, обучает и координирует работу 80 сотрудников. Также она следит за волонтерами и работой филиалов приюта в других городах Британии.

Женщина рассказала, что ни о чем не жалеет, ей повезло, а работа с животными доставляет ей невероятное удовольствие.

Что касается финансового вопроса, то Аткин не скрывает, что в приюте она зарабатывает гораздо меньше. Но все же может позволить себе путешествия и походы с подругами в ресторан.

Отметим, что в 2018 году приют для кошек, в котором работает женщина, помог найти новых хозяев для почти 45 тысяч животных.

Cмотрите фотогалерею: Британка ради котят бросила престижную работу

Напомним, что в Киеве на улице Светлицкого произошел пожар в здании, в котором находился приют для кошек.

Также сообщалось, что одессита отправили за решетку на 7,5 лет за жестокое обращение с животными.

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Теги: работа, кошки, волонтер, Великобритания, приют для животных
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Источник: korrespondent.net

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