Британка ради котят бросила престижную работу

Женщина утверждает, что не жалеет о принятом решении, ведь ее организация нашла хозяев для почти 45 тысяч кошек.

Жительница английского города Долиш Трейси Аткин ушла с высокооплачиваемой работы ипотечного брокера, на которой протрудилась 35 лет, чтобы стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection, пишет Daily Mail.

54-летняя Аткин призналась, что из-за работы постоянно испытывала стресс. Кто-то посоветовал ей, чтобы расслабиться, завести домашнее животное. Так в доме британки появилась бенгальская кошка по кличке Белла.

Женщина настолько сильно полюбила своего нового члена семьи, что решила уйти со своей престижной работы и стала руководителем отдела добровольцев в кошачьем приюте.

Трейси Аткин ежедневно сама ухаживает за несколькими десятками кошек, обучает и координирует работу 80 сотрудников. Также она следит за волонтерами и работой филиалов приюта в других городах Британии.

Женщина рассказала, что ни о чем не жалеет, ей повезло, а работа с животными доставляет ей невероятное удовольствие.

Что касается финансового вопроса, то Аткин не скрывает, что в приюте она зарабатывает гораздо меньше. Но все же может позволить себе путешествия и походы с подругами в ресторан.

Отметим, что в 2018 году приют для кошек, в котором работает женщина, помог найти новых хозяев для почти 45 тысяч животных.

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Напомним, что в Киеве на улице Светлицкого произошел пожар в здании, в котором находился приют для кошек.

Также сообщалось, что одессита отправили за решетку на 7,5 лет за жестокое обращение с животными.

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