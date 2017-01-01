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88 попыток убийства через Skype: Псевдоученый уговаривал девушек бить себя током

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Психически больной мужчина уговаривал девушек за 3 тысячи евро пропускать через свое тело 230 вольт.
Мужчина предлагал девушкам до трех тысяч евро
Мужчина предлагал девушкам до трех тысяч евро
CEN

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Житель Германии обвиняется в 88 покушений на убийство через Skype. Он уговаривал девушек “ради эксперимента“ и “для науки“ бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летнему Дэвиду предъявлены обвинения в десятках покушений, в том числе на несовершеннолетних - среди пострадавших есть девочки 13 лет. 

Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования
Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования
CEN

Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования. Он уговаривал девушек пропускать через свое тело 230 вольт. В обмен на “услугу“ он предлагал до трех тысяч евро. Прокуроры утверждают, что покушения были предумышленными и мужчина знал, что удары током могут быть смертельны.

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Многие жертвы проводили “эксперимент“ несколько раз, что приводило к сильным ожогам, судорогам, нарушениям сердечной деятельности и потере сознания.

В качестве доказательств предъявлено видео, на котором 27-летняя женщина после разговора с Дэвидом бьет себя током по ступням. Для этого она использовала ложку и гвоздь.

“У меня совсем не было денег… а он произвел на меня сильное впечатление. Так что я согласилась“, - заявила потерпевшая на суде.

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Дэвид был арестован в феврале 2018 года. Это произошло после того, как 16-летняя девочка, которая ударила себя током, упала в обморок и попала в больницу. Суд настоял на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Защита просит смягчить наказание, так как Дэвид страдает синдромом Аспергера и аутизмом.

Как сообщалось 1 ноября, украинских школьников захватила новая опасная игра.

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Теги: Skype, девушки. попытки убийство. покушение, удар током
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