88 попыток убийства через Skype: Псевдоученый уговаривал девушек бить себя током

Психически больной мужчина уговаривал девушек за 3 тысячи евро пропускать через свое тело 230 вольт.

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Житель Германии обвиняется в 88 покушений на убийство через Skype. Он уговаривал девушек “ради эксперимента“ и “для науки“ бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летнему Дэвиду предъявлены обвинения в десятках покушений, в том числе на несовершеннолетних - среди пострадавших есть девочки 13 лет.

Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования CEN

Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования. Он уговаривал девушек пропускать через свое тело 230 вольт. В обмен на “услугу“ он предлагал до трех тысяч евро. Прокуроры утверждают, что покушения были предумышленными и мужчина знал, что удары током могут быть смертельны.

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Многие жертвы проводили “эксперимент“ несколько раз, что приводило к сильным ожогам, судорогам, нарушениям сердечной деятельности и потере сознания.

В качестве доказательств предъявлено видео, на котором 27-летняя женщина после разговора с Дэвидом бьет себя током по ступням. Для этого она использовала ложку и гвоздь.

“У меня совсем не было денег… а он произвел на меня сильное впечатление. Так что я согласилась“, - заявила потерпевшая на суде.

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Дэвид был арестован в феврале 2018 года. Это произошло после того, как 16-летняя девочка, которая ударила себя током, упала в обморок и попала в больницу. Суд настоял на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Защита просит смягчить наказание, так как Дэвид страдает синдромом Аспергера и аутизмом.

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