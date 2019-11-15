В Лондоне открыли первый в мире музей вагины
В Лондоне жители Великобритании открыли первый в мире музей вагины
Об этом пишет The Guardian, передает Униан.
Деньги на открытие музея собирали всем миром - 1 000 людей пожертвовали почти 50 тысяч фунтов стерлингов.
Директора музея Флоренс Шехтер рассказала о мотивации создания этого пространства.
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“Я обнаружила, что в Исландии есть музей пениса, но нигде нет эквивалента вагины, поэтому я решила его создать... Я просто обожаю вагины, я – бисексуалка“, - рассказала Флоренс Шехтер.
Посетителям рассказывают, в частности, о мифах и неправильных представлениях о женском органе, и делятся советами личной гигиены.
Внутри музея много экспонатов из женской анатомии, большой тампон с искусственной кровью и плакаты на стенах. Некоторые из них содержат важные данные относительно результатов опросов женщин на проблемные интимные темы.
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После первой выставки администрация музея хочет сосредоточиться на истории менструации, а также нынешних социальных и политических проблемах. Кроме выставки, в музее запланированы спектакли, чтения феминистической литературы и др. Одно из помещений использовали для тематического магазина, где продается все: начиная с открыток вульвы и заканчивая чашками в форме вагин.
Как сообщалось, в феврале эпатажная выставка о Шевченко в метрополитене удивила киевлян.
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