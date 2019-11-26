Потоп в Венеции: турист чуть не утонул из-за селфи

Мужчина собирался сделать фото с помощью селфипалки, но не увидел под водой окончание моста и ушел под воду.

В Венеции турист едва не утонул, пытаясь сделать селфи. Инцидент попал на видео и появился в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина с шапкой Деда Мороза на голове и телефоном на селфипалке бредет в воде по улице Венеции во время недавнего сильного потопа. Мужчина уверенно шагает вперед, не смотря под ноги.

В один момент тротуар под его ногами исчезает, и турист с головой уходит под воду.

Tourist in Venice, Italy



I'm going to hell for laughing pic.twitter.com/o6iWPa0zzu — StanceGrounded (@_SJPeace_) 25 ноября 2019 г.

В комментариях к ролику юзеры оставили несколько саркастических замечаний. Так, один пользователь отметил, что "даже рискуя утонуть, он все равно пытается спасти свой гаджет". Другой подметил, что мужчина видимо думал, что "мост там для декорации". Третьи выразили надежду, что мужчина снял то, что хотел.

Ранее сообщалось, что голые туристы искупались в канале в Венеции и заплатили 3000 евро. Также Корреспондент писал о том, что турист оказался в коляске после купания в озере.

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