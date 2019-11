Потоп в Венеции: турист чуть не утонул из-за селфи

В Венеции турист едва не утонул, пытаясь сделать селфи. Инцидент попал на видео и появился в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина с шапкой Деда Мороза на голове и телефоном на селфипалке бредет в воде по улице Венеции во время недавнего сильного потопа. Мужчина уверенно шагает вперед, не смотря под ноги.

В один момент тротуар под его ногами исчезает, и турист с головой уходит под воду.

Tourist in Venice, Italy



I'm going to hell for laughing pic.twitter.com/o6iWPa0zzu