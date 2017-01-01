Новый Год 2020 в Европе: топ лучших направлений на праздник

До Нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора задуматься над тем, как провести новогодние праздники.

Куда поехать на Новый год 2020 в Европу otpusk-v-evrope.info

До Нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора задуматься над тем, как провести новогодние праздники. Всем хочется, чтобы именно этот Новый год запомнился надолго, при этом многие уверены, что лучше всего отправиться в путешествие, например, в Европу.

Чтобы отдохнуть на Новый год 2020 в Европе бюджетно, лучше подобрать праздничный тур уже сейчас. Korrespondent.net расскажет, где встретить Новый год 2020, куда поехать за границу на Новый год и не пожалеть о потраченных средствах.

В ноябре реально найти хороший недорогой зимний тур по городам Европы (от 170 евро за 6 дней) либо в отдельную страну. Кроме того, можно подобрать жилье самостоятельно, достаточно только определиться с направлением. Стоит отметить, что во всех европейских городах празднование Нового года проходит одинаково, за исключением некоторых отличий.

Испания

Испания на новый год 2020 / фото: espanarusa.com

Почему, чем заняться. Встретить Новый год можно в Барселоне, Мадриде либо в любом испанском городке: в каждом уголке страны проходит масса веселых праздничных мероприятий. Температура воздуха в Испании вряд ли опустится ниже +15 С, а значит вечерние прогулки будут комфортными. В Барселоне праздновать Ночевию (Nochevieja) начинают уже в 21.00.

Возле фонтана Монтуджича традиционно собираются не только туристы, но и местные жители. Все вместе они отсчитывают время, которое осталось до Нового года и смотрят на потрясающий фейерверк. В Мадриде все сходятся на площадь у часов Пуэрта-Дель-Соль.

Главная испанская традиция - поедание 12 виноградин, при том каждая виноградинка съедается с каждым боем курантов. Важно загадывать при этом желания. Любитель экзотики оценят празднование Нового года на Канарских островах, Тенерифе. Есть в Испании и свои горнолыжные курорты, например, Бакейра-Берет на Каталонских Пиренеях.

Стоимость. Новогодний тур в Барселону от 1400 евро на 7 дней без питания

Франция

Франция на новый год / фото: tonkosti.ru

Почему, чем заняться. В отличие от Рождества, Новый год французы предпочитают проводить в шумных компаниях с друзьями. Вместе с жителями Франции можно устроить себе ревейон с фуа-гра и шампанским, устрицами, икрой, улитками, утиным жаркое - все это традиционные блюда для новогоднего стола. Париж - идеальное место для встречи Нового года.

1 января здесь проходит праздничный парад на Елисейских полях, а на Триумфальной арке устраивают грандиозное светозвуковое шоу. Повсюду висят омелы, чтобы все успели поцеловаться под ней. Кроме Парижа, туристы предпочитают встречать Новый год в Провансе, теплой Ницце или в Авиньоне, где находятся лучшие рождественские ярмарки Франции. Любителям гор стоит выбрать для празднования Нового года Куршавель или Шамони.

Стоимость. Новогодний тур в Париж от 1200 евро за двоих на 7 дней с завтраками, в Шамони - около 3800 евро с двухразовым питанием

Германия

Германия на новый год / фото: viking-travel.ru

Почему, чем заняться. Канун нового года в Германии называют Сильвестром, в честь святого, скончавшегося в 31 декабря. В Германии в новогоднюю ночь принято устраивать застолье с раклетом и фондю, а также обязателен просмотр комедии “Ужин на одного”, гадания на свинце. Самые массовые празднования Нового года проходят в Берлине.

Пространство у Бранденбургских ворот до Колонны Победы превращается в “Праздничную милю”, где собираются десятки тысяч жителей немецкой столицы и туристы. Здесь множество музыкальных сцен, пивных и продуктовых палаток. В полночь Берлин освящает грандиозный фейерверк. Кроме столицы, отпраздновать Новый год можно в Кельне и Гамбурге.

Первый славится лучшими рождественскими ярмарками, второй известен архитектурой, особо выделяются многочисленные мосты и каналы. Покататься на лыжах можно в Баварских Альпах, выбирая, например, Бергтесгаден, Оберсдорф, Гармиш-Партенкирхен, Рупольдинг.

Стоимость. Новогодний тур от 750 евро за двоих на 7 дней с завтраками

Чехия

Чехия на новый год / фото: poputno.info

Почему, чем заняться. Довольно бюджетно можно встретить Новый год в Чехии. Украинцам больше всего нравится чешская столица - Прага, ведь здесь красивая архитектура, много достопримечательностей, хороших баров и ресторанов. Встречать Новый год можно на старейших площадях - Вацлавской и Староместской.

За полчаса до наступления Нового года жители Праги и туристы приходят к ратуше Орлой, где размещены куранты. Далее все отправляются на Карлов Мост, чтобы дотронутся до бронзовой статуи Яна Непомуцкого и загадать заветное желание.

Вечером 1 января в Праге устраивают шоу с фейерверками на речке Влтава. Для туристов будут интересны разные экскурсионные туры по пражским замкам и крепостям: Кршивоклат и Карлштейн, Глубока, Чешский Крумлов, Рожмберк. Есть в Чехии и горнолыжные центры, например, Божий Дар возле Карловых Вар или озеро Липно.

Стоимость: Новогодний тур в Прагу от 550 евро за двоих на 7 дней с завтраками

Австрия

Австрия на новый год / фото: tcc.com.ua

Почему, чем заняться. Новогодняя Австрия похожа на сказочную страну. Незабываемой получится встреча Нового года в Вене. Жители собираются на Silvesterpfad или в “новогодний путь” длиною 2 км, который проходит по старинным венским улочкам, где выступают музыканты, наливают глинтвейн и танцуют вальс. Наступление Нового года отмечается звоном Пуммерина — самого большого в Австрии колокола на соборе св.

Стефана, а над парком Пратер запускают фейерверки. Празднование плавно перемещается в пабы и рестораны, где обязательно подадут запеченного молочного поросенка.

Кроме Вены, туристы предпочитают праздновать в Зальцбурге или городе-музее Инсбруке. Самое популярное новогоднее направление в Австрии — это горнолыжные курорты: Капрун, Цель-ам-Зее, Пизендорф, Заальбах, Хинтерглемм.

Стоимость. Новогодний тур в Цель-ам-Зее от 1300 евро за двоих на 7 дней с двухразовым питанием.

Польша

Польша на новый год 2020 / фото: viabona.com.ua

Почему, чем заняться. Для празднования Нового года туристы традиционно выбирают Варшаву, камерный Краков, Вроцлав или веселый Гданьск. Поляки очень гостеприимны и будут стараться накормить гостей досыта. Бытует мнение: чем больше человек съест в новогоднюю ночь, тем счастливее он будет в новом году.

У туристов появляется возможность ппробовать знаменитое медово-ореховое печенье (фафернуху), запеченного карпа и выпить местного гжанца. Как и во многих европейских странах, 31 декабря в Польше празднуют день Сильвестра.

Среди главных развлечений, пожалуй, самым популярным является кулиг – быстрая езда на санях в конной упряжке. Если хочется встретить праздник среди заснеженных склонов, можно отправиться в Закопане, Татры, Судеты, Щирк.

Стоимость. Новогодний тур в Закопане от 950 евро за двоих на 7 дней с завтраками

Финляндия

Финляндия на новый год / фото: travel-picture.ru

Почему, чем заняться. Атмосфера новогоднего чуда чувствуется очень ярко именно в этой скандинавской стране. В Финляндию на Новый год стоит съездить вместе с детьми, ведь именно здесь, по слухам, живет Санта-Клаус.

Для новогоднего путешествия обычно выбирают Хельсинки или Лапландию. В новогоднюю ночь жители финской столицы собираются на Сенатской площади, где пьют шампанское, слушают поздравительные речи мэра и гадают на маленьких оловянных подковах. В Лапландии, а именно Рованиеми, находится большой развлекательный парк Санта-Клауса.

Здесь разместились оленьи и собачьи фермы и арктический зоопарк Ranua. Одним из главных местных развлечений является катание на санях, запряженных северными оленями. Собираясь в Лапландию, не стоит забывать, что в этот период здесь полярная ночь, и солнце светит всего 4 часа в день, лишь немного поднимаясь над горизонтом.

Есть в Лапландии и свои горнолыжные курорты Саариселькя и Леви. Недалеко от Рованиеми находится деревушка Лайнио, которая известна своими ледяными скульптурами.

Стоимость. Новогодний тур в Лапландию от 950 евро за двоих на 7 дней с завтраком, тур в Леви - 2250 евро на двоих

Швеция

Швеция на новый год / фото: http://htravel.kiev.ua/

Почему, чем заняться. Новогоднюю ночь можно встретить в Стокгольме. Лучше не лениться и пойти в Скансен - музей под открытым небом в центре шведской столицы. Шведы встречают здесь новый год с 1895 года, уходящий год они всегда провожают под звон колоколов. Ведущий церемонии обязательно читает новогоднее стихотворение лорда Теннисона.

А после полуночи можно пойти праздновать в уютный бар или ресторан. Те же, кто предпочитают тишину шумным праздненствам, могут отправиться к озеру Маларен либо на горнолыжные курорты Оре или Селен. Детям понравится Томтеланд, ведь именно здесь живет шведский Санта - Юльтомтен.

Стоимость. Новогодний тур в Стокгольм от 800 евро за двоих на 5 дней с завтраками