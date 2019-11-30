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Дельфины искусали и попытались утопить девочку в бассейне

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Одному из тренеров удалось схватить пострадавшую за спасательный жилет и вытащить из воды.
Дельфины атаковали девочку в дельфинарии
Дельфины атаковали девочку в дельфинарии
Sun

В мексиканском дельфинарии две афалины атаковали, искусали и попытались утопить десятилетнюю девочку из Британии, которая плавала с ними в бассейне, пищет таблоид Sun 29 ноября.

Инструкторы приказывали дельфинам прекратить, но те не слушались. Одному из тренеров удалось схватить девочку за спасательный жилет и вытащить из воды.

"Это было ужасно. Я боялась, что она умрет", - рассказала 40-летняя мать девочки Лора Йео. На ногах девочки остались следы укусов, ран, глубоких порезов и синяков.

На курорте произошел массовый выброс дельфинов

Инцидент произошел в дельфинарии Dolphin Discovery в мексиканской Канкуне, Мексика, где семья Йео проводила отпуск. Они заплатили за тур, организованный туроператором TUI, семь тысяч фунтов. Плавание с дельфинами было частью программы тура, однако туроператор не извинился перед семьей пострадавших.

"Мы не получили ни цветов, ни открытки, ни плюшевого мишки для Лекси", - отметила мать. Также ее возмутило то, что дельфины, атаковавшие девочку, продолжили работать с людьми после атаки.

Ранее сообщалось, что Львовский горсовет предложит президенту и правительству запретить эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях.

 

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Теги: дельфины, бассейн, дельфинарий, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    30.11.2019, 18:39
Оценка:  0
Антибес
Нех было вообще к этим животным пускать детей.Дельфины могут быть очень опасными,но они не хотели убивать этого ребёнка.Хотели бы убить-убили бы ударами своего носа.
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