Назван топ-5 самых посещаемых городов мира

В первую тройку самых посещаемых городов планеты вошли Бангкок и Макао. Большой скачок по популярности у туристов сделала Хургада.

Эксперты назвали город, который лидирует в рейтинге самых посещаемых городов мира. Лидерство сохранил Гонконг, отмечается в отчете организации Euromonitor International - Top 100 City Destinations 2019, пишет Bloomberg.

В топ-5 самых посещаемых городов мира вошли также Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон.

По словам экспертов, баллы в рейтинге сможет быстро набрать египетский курорт Хургада.

А вот позиции значительно пошатнулись у Барселоны, Милана и Вены.

Напомним, что составлен топ самых сексуальных городов в мире.

Также Корреспондент.net писал, что появился рейтинг самых безопасных городов мира.



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