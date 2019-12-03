Назван топ-5 самых посещаемых городов мира
В первую тройку самых посещаемых городов планеты вошли Бангкок и Макао. Большой скачок по популярности у туристов сделала Хургада.
Эксперты назвали город, который лидирует в рейтинге самых посещаемых городов мира. Лидерство сохранил Гонконг, отмечается в отчете организации Euromonitor International - Top 100 City Destinations 2019, пишет Bloomberg.
В топ-5 самых посещаемых городов мира вошли также Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон.
По словам экспертов, баллы в рейтинге сможет быстро набрать египетский курорт Хургада.
А вот позиции значительно пошатнулись у Барселоны, Милана и Вены.
Напомним, что составлен топ самых сексуальных городов в мире.
Также Корреспондент.net писал, что появился рейтинг самых безопасных городов мира.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент