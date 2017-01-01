В Steam выйдет необычный "половой" симулятор

Героем игры станет взрослый мужчина Уинстон Гей из города Гей Бэй. Зарабатывать очки он будет очень необычным образом.

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Steam анонсировал выход симулятора онаниста. Ролик из игры появился на YouTube-канале Ultimate Games S.A.

По сюжету Wanking Simulator, главный герой по имени Уинстон Гей из города Гей Бэй является заядлым онанистом. Из-за этого власти отняли у мужчины дом, и он решил отомстить.

Задачей игрока в симуляторе “рушить, раскидывать людей и взрывать машины”. При этом герой должен заниматься своим "любимым делом", набирая очки. Со временем он получит способность управления гравитацией, материализации оружия в нижнем белье и создания порталов.

По словам создателей Wanking Simulator, в игре можно быть “цивилизованным человеком, тихо онанирующим в сторонке, но это скучно”.

Игру сравнивают с Postal 2 и Enviro Bear 2000. Когда именно необычный симулятор появиться на сервисе, не сообщается.

Ранее сообщалось, что актер показал "кукольный" пах и шокировал Сеть. Также Корреспондент писал о том, что из пениса мужчины достали 28 магнитных шариков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet