В Steam выйдет необычный "половой" симулятор
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Steam анонсировал выход симулятора онаниста. Ролик из игры появился на YouTube-канале Ultimate Games S.A.
По сюжету Wanking Simulator, главный герой по имени Уинстон Гей из города Гей Бэй является заядлым онанистом. Из-за этого власти отняли у мужчины дом, и он решил отомстить.
Задачей игрока в симуляторе “рушить, раскидывать людей и взрывать машины”. При этом герой должен заниматься своим "любимым делом", набирая очки. Со временем он получит способность управления гравитацией, материализации оружия в нижнем белье и создания порталов.
По словам создателей Wanking Simulator, в игре можно быть “цивилизованным человеком, тихо онанирующим в сторонке, но это скучно”.
Игру сравнивают с Postal 2 и Enviro Bear 2000. Когда именно необычный симулятор появиться на сервисе, не сообщается.
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