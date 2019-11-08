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В Индии конным полицейским выдали палки вместо лошадей

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В Индии полицейские участвовали в курьезных учениях. Им вместо лошадей выдали палки, на которых и пришлось "скакать" весь день. Оказалось, что так поступили, поскольку на всех не хватило лошадей.
Шеф местной полиции попросил не высмеивать его коллег
Шеф местной полиции попросил не высмеивать его коллег
newsjizz.in

В индийском городе Фирозабад прошли полицейские учения, которые вызвали недоумение у интернет-пользователей, после того как кадры с мероприятия попали в сеть, пишет News Jizz.

Так, конным полицейским на учениях выдали не лошадей, а палки. Страдам порядка пришлось бегать с палками между ног, имитируя езду на лошадях.

Курьезные учения конной полиции. News Jizz
 

Когда инцидент получил широкую огласку, то руководителю местной полиции пришлось пояснять, что на учениях пришлось действовать таким образом из-за нехватки лошадей. Также он попросил не высмеивать полицейских.

Напомним, что в США разразился скандал, после того, как конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке.

Также сообщалось, что в Одессе патрульные полицейские остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

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Теги: Индия, видео, фото, полиция, учения, лошади
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Источник: korrespondent.net

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