В Индии конным полицейским выдали палки вместо лошадей

В индийском городе Фирозабад прошли полицейские учения, которые вызвали недоумение у интернет-пользователей, после того как кадры с мероприятия попали в сеть, пишет News Jizz.

Так, конным полицейским на учениях выдали не лошадей, а палки. Страдам порядка пришлось бегать с палками между ног, имитируя езду на лошадях.

Когда инцидент получил широкую огласку, то руководителю местной полиции пришлось пояснять, что на учениях пришлось действовать таким образом из-за нехватки лошадей. Также он попросил не высмеивать полицейских.

This is part of an anti riot drill conducted by the @firozabadpolice yesterday . In anticipation of the #AyodhyaVerdict . Serious question - could anyone explain what's going on ? What exactly is this drill ? pic.twitter.com/weXNM7OnrX