В Индии конным полицейским выдали палки вместо лошадей

В Индии полицейские участвовали в курьезных учениях. Им вместо лошадей выдали палки, на которых и пришлось "скакать" весь день. Оказалось, что так поступили, поскольку на всех не хватило лошадей.

Шеф местной полиции попросил не высмеивать его коллег newsjizz.in

В индийском городе Фирозабад прошли полицейские учения, которые вызвали недоумение у интернет-пользователей, после того как кадры с мероприятия попали в сеть, пишет News Jizz.

Так, конным полицейским на учениях выдали не лошадей, а палки. Страдам порядка пришлось бегать с палками между ног, имитируя езду на лошадях.

Курьезные учения конной полиции. News Jizz

Когда инцидент получил широкую огласку, то руководителю местной полиции пришлось пояснять, что на учениях пришлось действовать таким образом из-за нехватки лошадей. Также он попросил не высмеивать полицейских.

This is part of an anti riot drill conducted by the @firozabadpolice yesterday . In anticipation of the #AyodhyaVerdict . Serious question - could anyone explain what's going on ? What exactly is this drill ? pic.twitter.com/weXNM7OnrX — Alok Pandey (@alok_pandey) November 8, 2019

Напомним, что в США разразился скандал, после того, как конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке.

Также сообщалось, что в Одессе патрульные полицейские остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet