Сердце не билось 6 часов: В Испании врачи "воскресили" замерзшую туристку

Температура тела женщины составляла 18 градусов.

Испанские врачи смогли возобновить работу сердца 34-летней пациентки, которое остановилось и не билось на 6,5 часов.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Vanguardia.

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В Пиренейских горах туристке из Британии стало плохо на высоте более 2500 метров. Женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, которые подтвердили отсутствие признаков жизни у британки, однако ее доставили к медикам.

Эвакуировали пациентку с помощью вертолета. Женщину привезли в Барселону, где врачи начали реанимационные действия. То, что им удалось вернуть к жизни пострадавшую после такой длительной остановки сердца, медики сами называют исключительным случаем. Раньше ничего подобного испанские врачи не делали.

Как сообщалось в мае 2018 года, в США “воскрес“ мальчик, которого списали на органы.

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