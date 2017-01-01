Составлен топ лучших и худших городов мира для переезда

Неожиданно в самом низу рейтинга оказались туристические города Рим и Милан, а также Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Группа международных экспертов составила список лучших и худших городов мира для переезда в качестве эмигранта. Данные рейтинга Expat City Ranking 2019 появились на сайте Internations.org. Украинские города в рейтинге не рассматривались.

Возглавил рейтинг из 82 городов по всему миру Тайбэй. Столица Тайваня второй год подряд занимает лидирующую позицию. Объясняется это тем, что все критерии опроса находятся на одинаковом высоком уровне.

Так около 96% экспатов заявили, что чувствуют себя в безопасности в городе. Также отметили высокое качество жизни, местный транспорт, систему здравоохранения.

Также в топ-10 лучших городов для переезда в качестве эмигранта вошла столица Малайзии Куала-Лумпур, вьетнамский Хошимин, Сингапур, канадский Монреаль, Лиссабон в Португалии, испанская Барселона, Цуг в Швейцарии, Гаага в Нидерландах и швейцарский Базель соответственно.

Фото: internations.org

Худшим городом для переезда назван Кувейт с очень дорогой стоимостью жилья, услуг, сложной адаптацией и дискриминацией.

Топ-10 худших городов для переезда выглядит так:

73. Янгон, Мьянма

74. Нью-Йорк, США

75. Лима, Перу

76. Лос-Анджелес, США

77. Сан-Франциско, США

78. Париж, Франция

79. Лагос, Нигерия

80. Милан, Италия

81. Рим, Италия

82. Эль-Кувейт, Кувейт

Рим и Милан респонденты оценили плохо из-за нехватки возможностей для поиска работы и собственного бизнеса, высоких налогов, бюрократии, состояния инфраструктуры и так далее.

В опросе Expat Insider 2019 принимали участие более 20 000 граждан, переехавших жить в другую страну. Они описали более 25 различных аспектов таких как качество и стоимость жизни, перспективы для поиска работы и карьеры, наличие жилья, лояльность местного населения, возможности для досуга и т.д.

Ранее National Geographic назвал лучшие туристические места 2020 года. Также Корреспондент писал о том, что был назван топ-5 самых посещаемых городов мира.

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