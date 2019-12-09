Путина в туалет сопровождали шесть человек

Журналист подсчитал, сколько человек сопровождали Путина в уборную комнату.

В Париже в Елисейском дворце во время “нормандских переговоров“ президента РФ Владимира Путина в уборной сопровождали шесть человек. Об этом сообщил журналист Джона Фишер, разместив соответствующее видео.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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