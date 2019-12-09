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Путина в туалет сопровождали шесть человек

Комментариев: 2
Журналист подсчитал, сколько человек сопровождали Путина в уборную комнату.
Журналист заметил курьез
Журналист заметил курьез
Скриншот

В Париже в Елисейском дворце во время “нормандских переговоров“ президента РФ Владимира Путина в уборной сопровождали шесть человек. Об этом сообщил журналист Джона Фишер, разместив соответствующее видео.

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: путин, курьез
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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.12.2019, 00:02
Оценка:  0
Boxerogos
Ясен красен что Зе был первым в этой ловкой шестёрке,а кем были остальные пятеро,вот в чём вопрос...
DrFreeman    09.12.2019, 23:36
Оценка:  -1
DrFreeman
сыкло
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