Три медведя устроили "берлогу" в японской поликлинике

Разбудить медведей не удалось, пришлось стрелять транквилизатором.

В японском городе Минамиуонума в префектуре Ниигата на складе в местной поликлинике устроились на зимовку три медведя.

Об этом сообщает NHK.

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Самку и двух ее детенышей обнаружил сотрудник транспортной фирмы. Сотрудники поликлиники сразу вызвали полицию. Правоохранители были растеряны, потому что разбудить медведей им не удалось. Сперва копы светили животным в глаза фонариком, а потом пытались их выгнать, используя фейерверки. Однако медведи просыпаться не собирались. Полицейским пришлось применить оружие. Заметим, что никто из животных не пострадал.

Копы попали в взрослого медведя из пистолета-транквилизатора, а потом поймали и детенышей. В ближайшее время животных выпустят в горы.

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