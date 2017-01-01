В PornHub рассказали, какое порно смотрят украинцы

Украина вновь оказалась в ТОП-20 стран, где порнографические материалы смотрят больше всего в мире.

Сайт PornHub обнародовал собственную статистику за 2019 год по странам, устройствам, демографии и т д. Украины вошла в ТОП-20 стран, которые пользуются данным ресурсом чаще всех. Наша страна заняла 16 место, говорится на официальном сайте.

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Возраст среднестатистического посетителя по миру составил 36 лет, по Украине - 34. При этом продолжительность пребывания на сайте у украинцев составляет 9 минут 56 секунд.

Оказалось, что украинцам больше всего нравятся хентай и любительское видео. В мире популярностью пользуется японское.

Какие видео украинцы смотрят чаще всего Скриншот

Ранее в Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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