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В PornHub рассказали, какое порно смотрят украинцы

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Украина вновь оказалась в ТОП-20 стран, где порнографические материалы смотрят больше всего в мире.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Сайт PornHub обнародовал собственную статистику за 2019 год по странам, устройствам, демографии и т д. Украины вошла в ТОП-20 стран, которые пользуются данным ресурсом чаще всех. Наша страна заняла 16 место, говорится на официальном сайте. 

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Возраст среднестатистического посетителя по миру составил 36 лет, по Украине - 34. При этом продолжительность пребывания на сайте у украинцев составляет 9 минут 56 секунд.

Оказалось, что украинцам больше всего нравятся хентай и любительское видео. В мире популярностью пользуется японское.

Какие видео украинцы смотрят чаще всего
Какие видео украинцы смотрят чаще всего
Скриншот

Ранее в Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Теги: Pornhub, итоги 2019 года
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