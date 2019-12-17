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Названы самые дорогие улицы в мире

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Улица, признанная лидером по дороговизне, находится в Нью-Йорке. Здесь было заключено максимальное количество сделок.
Самые дорогие улицы - в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне
Самые дорогие улицы - в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне
robertneffson.com

Эксперты назвали самые дорогие улицы на планете. Лидером рейтинга стала 57-я улица в Нью-Йорке. За последние пять лет здесь заключили самое большое количество сделок - на общую сумму более чем в 25 миллионов долларов, сообщают специалисты консалтинговой компании Knight Frank.

На втором месте с 35 сделками, но стоимостью гораздо больше (81,8 миллионов долларов) - улица Mount Nicholson Road в Гонконге.

Замыкает тройку лидеров нью-йоркская улица Central Park South - 32 сделки по средней цене 44,9 миллиона долларов.

На четвертом месте - Park Avenue в Нью-Йорке и площадь Гросвенор в Лондоне.

Напомним, что ранее самой дорогой улицей была Козуэй-Бей в Гонконге.

Также мы писали, что первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай.
 

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Теги: рейтинг, США, Нью-Йорк, улица, улицы, очень дорого, страны
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Источник: korrespondent.net

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