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Названы самые яркие туристические места года

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В топ-19 самых интересных мест для путешествия попала Чернобыльская зона после нашумевшего сериала НВО.
Названы самые яркие туристические места года
Courtesy Franco Alloro

CNN Travel огласил рейтинг самых ярких туристических мест мира в 2019 году. Список появился на официальной странице издания.

Эксперты проанализировали изменения на туристическом рынке на протяжении года и составили топ-мест, взволнованных туристов.

После выхода телесериала НВО о Чернобыле, зона отчуждения также попала в этот список. Чернобыльская зона заняла четырнадцатое место из 19 пунктов.

Среди самых ярких туристических мест мира 2019 года.

Сельская часть Италии.
Тематический парк Звездные войны во Флориде и Калифорнии.
Аэропорт Чанги в Сингапуре.
Аэропорт LaGuardia в Нью-Йорке.
Парижский Собор Нотр-Дам Де Пари.
Собор Саграда Фамилия в Барселоне.
Вашингтонский Обелиск.
Национальный парк Гранд Каньон в американской Аризоне.
Национальный парк Индиана Дюнс.
Вся Австралия.
Военно-воздушная база Зона 51 в Неваде.

Также в список пошли Ангола, Багамы, Чернобыльская зона в Украине, Великобритания, Япония, Гонконг, Амстердам и Лазурное побережье Турции.

Накануне был назван топ-5 самых посещаемых городов мира. Также Корреспондент писал о том, что был составлен топ городов, где местных жителей меньше туристов.

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Теги: рейтинг, туризм, космический туризм, Чернобыльская зона, ТОП
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Источник: korrespondent.net

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