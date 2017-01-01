Названы самые яркие туристические места года
CNN Travel огласил рейтинг самых ярких туристических мест мира в 2019 году. Список появился на официальной странице издания.
Эксперты проанализировали изменения на туристическом рынке на протяжении года и составили топ-мест, взволнованных туристов.
После выхода телесериала НВО о Чернобыле, зона отчуждения также попала в этот список. Чернобыльская зона заняла четырнадцатое место из 19 пунктов.
Среди самых ярких туристических мест мира 2019 года.
Сельская часть Италии.
Тематический парк Звездные войны во Флориде и Калифорнии.
Аэропорт Чанги в Сингапуре.
Аэропорт LaGuardia в Нью-Йорке.
Парижский Собор Нотр-Дам Де Пари.
Собор Саграда Фамилия в Барселоне.
Вашингтонский Обелиск.
Национальный парк Гранд Каньон в американской Аризоне.
Национальный парк Индиана Дюнс.
Вся Австралия.
Военно-воздушная база Зона 51 в Неваде.
Также в список пошли Ангола, Багамы, Чернобыльская зона в Украине, Великобритания, Япония, Гонконг, Амстердам и Лазурное побережье Турции.
Накануне был назван топ-5 самых посещаемых городов мира. Также Корреспондент писал о том, что был составлен топ городов, где местных жителей меньше туристов.
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