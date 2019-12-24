Французские балерины станцевали против пенсионной реформы

Балерины Парижской оперы бастовали на ступеньках Дворца Гарнье.

В Париже 24 декабря симфонический оркестр и балерины Парижской оперы протестовали против пенсионной реформы.

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"Накануне Рождества Парижская опера решила по-своему напомнить о своем несогласии с пенсионной реформой. Между двумя Марсельезами, под пасмурным парижским небом около сорока балерин Парижской оперы исполняли сцены из "Лебединого озера" под аплодисменты небольшой толпы, собравшейся на площади Оперы, расположенной в самом центре столицы", - пишет Le Monde.

Парижская опера бастует уже пятнадцать дней, что привело к отмене многих спектаклей.

"Вся труппа Парижской оперы пострадала от пенсионной реформы, - сказала 23-летняя Элоиз Жокевиль, артистка балета, участвовавшая в шоу. "Под угрозой оказывается наше искусство". Балерины выбрали четвертый акт "Лебединого озера", "одного из самых сложных балетов", который они станцевали "на мраморе, на холоде".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве впервые проходит новогодний парад.

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