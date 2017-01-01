Принц Уильям выложил в Сеть фото детей

Снимок сделала Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали семейное фото.

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На снимке видно, как принц Уильям целует младшего сына - принца Луи. Также рядом находятся принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Фото опубликовали в Instagram с подписью "Счастливого Рождества". В официальном аккаунте королевской семьи часто появляются фото, которые делала сама герцогиня. Такую традицию Кейт ввела еще в 2015 году, сделав первые снимки принцессы Шарлотты.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в четвертый раз станут родителями.

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