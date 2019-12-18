В США верующие пытались воскресить двухлетнюю девочку

Попытки воскрешения даже записали на видео.

24 декабря ресурс Religion news рассказал об обряде воскрешения из мертвых, которое проводила Вефильская церковь Иисуса в штате Калифорния (США).

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После внезапной смерти двухлетней дочери одного из своих лидеров, автора музыки в стиле госпел Келли Хейлигенталь, ее единоверцы создали страницу GoFundMe с инициативой #wakeupolive (проснись, Оливия) и собрали более 50 тысяч долларов.

Во время обряда Келли Хейлигенталь, как и прочие прихожане, взмахивала руками и притопывала, танцуя на ярко освещенной сцене. "Оживи, оживи!" Адепты церкви хлопали в ладоши и распевали песни. Многие верующие затем делились видеозаписями обряда в Instagram.

О смерти дочери Хейлигенталь сообщила в воскресенье 15 декабря, заявив, что врачи признали ее ​​мертвой, и призвала единоверцев молить Господа о воскрешении дочери: "Пришло время ей вернуться в себя", - написала мать в Instagram.

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По словам Брайана Торума, сержанта полиции Реддинга, идет обычное следствие по протоколу, как это принято в случаях смерти граждан в юном возрасте. По его словам, в 6 часов утра в субботу полиция зарегистрировала смерть ребенка в результате заболевания на основании извещения медицинской службы. Сержант Торум также сказал, что тело ребенка пребывает в службе коронера.

Пастор церкви, Билл Джонсон, поблагодарил всех, кто молится за воскрешение дочери Келли Хейлигенталь, и спустя 4 дня после смерти девочки, 19 декабря, опубликовал официальное заявление в Instagram, в котором поблагодарил всех, кто продолжает молиться о том, чтобы двухлетняя Оливия воскресла из мёртвых. Он сказал о том, что их церковь продолжает поддерживать родителей, молясь о том, чтобы Оливия вернулась к жизни: "У нас есть библейский прецедент: Иисус воскрешал мертвых".

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку заморозили ради жизни в будущем.

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