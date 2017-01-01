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В американском городке снимут 60-летний запрет на игру снежками

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Ранее по закону снежки приравняли к камням.
В снежки снова разрешат играть
В снежки снова разрешат играть
idpixel.ru

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Мэр города Уосо (Висконсин, США) объявила, что власти хотят снять запрет на игру в снежки, который существует с 1962 года. 

Как сообщает Associated Press, закон относит снежки к камням, так как их бросание может привести к травмам

В Сети даже появилось видео как полицейские и чиновники города играют в снежки, подтверждая, что запрет снимут. 

За последние 15 лет были выписаны два штрафа за игру в снежки.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский водитель избил школьника за брошенный в его авто снежок.

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Теги: снежки, видео, США
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