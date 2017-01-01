В американском городке снимут 60-летний запрет на игру снежками
Ранее по закону снежки приравняли к камням.
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Мэр города Уосо (Висконсин, США) объявила, что власти хотят снять запрет на игру в снежки, который существует с 1962 года.
Как сообщает Associated Press, закон относит снежки к камням, так как их бросание может привести к травмам
В Сети даже появилось видео как полицейские и чиновники города играют в снежки, подтверждая, что запрет снимут.
За последние 15 лет были выписаны два штрафа за игру в снежки.
Напомним, ранее сообщалось, что киевский водитель избил школьника за брошенный в его авто снежок.
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