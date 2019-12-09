Австрийская авиакомпания вводит проездной на перелеты

Всего выйдет два вида проездных карт для перелета из Вены в один конкретный город, или любой из 60 в списке.

Авиакомпания Austrian Airlines введет проездные билеты на перелеты. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Проездные будут распространяться на рейсы в 60 городов Европы, Азии и Северной Африки. В этом списке также оказалась украинская Одесса.

Сообщается, что выпустят проездные двух типов. Карта под названием City Pass позволит летать из Вены в один выбранный город. Проездной Europe Pass позволит совершать перелеты между Веной и любым из 60 городов в списке.

При этом, поездной будет действителен в течение года и позволит совершить 10 перелетов. Билет, купленный по карте, нельзя вернуть. Также пассажиры с такой картой не смогут изменить дату полета.

Стоимость City Pass стартует от 449 евро, а Europe Pass – от 799 евро.

Ранее сообщалось, что лоукост Ernest Airlines приостановит полеты в Украину по трем маршрутам. Также Корреспондент писал о том, что пассажир снял утечку топлива из летящего самолета.

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