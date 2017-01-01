Назван топ-10 отелей для любителей природы
Названы десять лучших отелей для любителей природы и тихого отдыха. Рейтинг опубликовал The Sun.
Первым в списке оказался отель Finn Lough Resort в Ирландии. Стоимость номера стартует от 500 евро.
На втором месте оказался The 5 Million Star Hotel в Исландии. В отеле можно заказать экскурсию по Рейкьявику и парку Тингвеллир. Номера в этом отеле обойдется в 450 евро.
Cмотрите фотогалерею: Назван топ-10 отелей для любителей природы
Также в рейтинг попали такие отели:
Bubbletent Australia в Австралии за 235 евро за номер.
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort. Номер отеля в Таиланде стоит от 500 евро.
Ridgeback Lodge Dream Domes, Канада. Стоимость номера - от 125 евро.
Camp K'atur, Йоркшир, Великобритания. Стоимость номера - от 235 евро.
Campera Hotel Burbuja, Мексика, от 130 евро.
Hotel Aire de Bardenas, Испания, от 315 евро.
Sun City Camp, Иордания. Номер - от 185 евро.
Bubble Lodge, Маврикий. Стоимость номера - от 350 евро
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