Назван топ-10 отелей для любителей природы

Все отели в топе позволяют оказаться максимально близко к природе с пятизвездочным комфортом.

Названы десять лучших отелей для любителей природы и тихого отдыха. Рейтинг опубликовал The Sun. Первым в списке оказался отель Finn Lough Resort в Ирландии. Стоимость номера стартует от 500 евро.

На втором месте оказался The 5 Million Star Hotel в Исландии. В отеле можно заказать экскурсию по Рейкьявику и парку Тингвеллир. Номера в этом отеле обойдется в 450 евро.

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Также в рейтинг попали такие отели:

Bubbletent Australia в Австралии за 235 евро за номер.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort. Номер отеля в Таиланде стоит от 500 евро.

Ridgeback Lodge Dream Domes, Канада. Стоимость номера - от 125 евро.

Camp K'atur, Йоркшир, Великобритания. Стоимость номера - от 235 евро.

Campera Hotel Burbuja, Мексика, от 130 евро.

Hotel Aire de Bardenas, Испания, от 315 евро.

Sun City Camp, Иордания. Номер - от 185 евро.

Bubble Lodge, Маврикий. Стоимость номера - от 350 евро

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