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Как уберечься от воров в новогодние праздники - полиция

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Полицейские рассказали, как сохранить свое имущество во время путешествий в новогодние праздники.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Полицейские Одесской области рассказали украинцам, как сохранить свое имущество во время новогодних праздников. Об этом сообщает полиция

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"К сожалению, не для всех праздники - хорошая возможность отдохнуть и получить удовольствие от общения. Для преступников - это время "активной работы" и пополнения своего бюджета за чужой счет" - говорится в сообщении.

На новогодние праздники мало кто засиживается дома. Как правило, большинство идет в гости или едет в путешествии. В таком случае стоит заранее позаботиться о защите своего имущества

Как уберечь дом и имущество - советы полиции:

  1. Собираясь в дорогу, не делитесь своими планами в социальных сетях.
  2. Заручитесь поддержкой охранных фирм.
  3. Спрячьте ценные вещи в нескольких разных местах.
  4. При выходе из дома закройте все окна и двери.

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"Также позаботьтесь о безопасности своего имущества на массовых мероприятиях. Не берите с собой ценные вещи и большое количество денег. Будьте ответственными за себя, своих родных, а особенно - детей" - подытожили правоохранители.

Напомним, на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов, а также выясняют, был ли он причастен еще к 13 аналогичным эпизодам.

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Теги: новогодние праздники, воры, домушники, советы
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