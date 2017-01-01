Как уберечься от воров в новогодние праздники - полиция
Полицейские Одесской области рассказали украинцам, как сохранить свое имущество во время новогодних праздников. Об этом сообщает полиция.
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"К сожалению, не для всех праздники - хорошая возможность отдохнуть и получить удовольствие от общения. Для преступников - это время "активной работы" и пополнения своего бюджета за чужой счет" - говорится в сообщении.
На новогодние праздники мало кто засиживается дома. Как правило, большинство идет в гости или едет в путешествии. В таком случае стоит заранее позаботиться о защите своего имущества
Как уберечь дом и имущество - советы полиции:
- Собираясь в дорогу, не делитесь своими планами в социальных сетях.
- Заручитесь поддержкой охранных фирм.
- Спрячьте ценные вещи в нескольких разных местах.
- При выходе из дома закройте все окна и двери.
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"Также позаботьтесь о безопасности своего имущества на массовых мероприятиях. Не берите с собой ценные вещи и большое количество денег. Будьте ответственными за себя, своих родных, а особенно - детей" - подытожили правоохранители.
Напомним, на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов, а также выясняют, был ли он причастен еще к 13 аналогичным эпизодам.
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