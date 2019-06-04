Эксперты назвали лучший город мира 2020 года

Рейтинг составлен среди городов, население которых больше одного миллиона жителей.

Назван лучший мегаполис для жизни. Рейтинг составили эксперты компании Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте компании.

Лучшим городом для жизни с населением более миллиона жителей стал Лондон. Дальше в рейтинге Лучших городов мира-2020 расположились Нью-Йорк, Париж и Токио.

Для составления рейтинга эксперты провели исследование, в рамках которого учитывали оценки местных жителей и гостей города.

Также были учтены уровень безопасности и зарплат, доступность образовательных учреждений, ресторанов и магазинов, наличие инфраструктур и достопримечательностей, а также популярность города в социальных сетях и климат.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме ввели новый налог для туристов. Также Корреспондент писал о том, что был назван топ-5 самых посещаемых городов мира.

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