Аборигены Австралии потребовали от властей 50 миллиардов долларов

В такую сумму они оценили ущерб .

Два племени Австралии - Бигамбул и Кума - подали в суд на местные власти. Они требуют 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за их выселение с земель предков, сообщает Financial Times

Читай также: Премьер-министр Австралии оскорбил аборигенов

Иск был подан в суд 23 декабря. В нем представители аборигенов требуют выплаты по 25 миллиардов долларов каждой народности.

Как утверждают истцы, потеря их коренных земель в штате Куинслэнд "привела к культурным и экономическим потерям их племен, восстановить которые пришло время".

Это не единственный прецедент. Ранее другое племя аборигенов Нунгар потребовало от властей Австралии сумму в 290 миллиардов долларов.

Аборигены начали судиться с австралийским властями с 1992 года. Тогда верховный суд страны аннулировал декларации британских колонизаторов о том, что к их прибытию 250 лет назад в Австралию материк не был заселен. К настоящему времени площадь оспариваемых территорий материка составляет 2,8 миллиона квадратных километров.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН приняла декларацию о правах коренных народов.