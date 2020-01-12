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Аборигены Австралии потребовали от властей 50 миллиардов долларов

Комментариев: 1
В такую сумму они оценили ущерб .
Аборигены требуют компенсации
Аборигены требуют компенсации
australiainfo.net

Два племени Австралии - Бигамбул и Кума - подали в суд на местные власти. Они требуют 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за их выселение с земель предков, сообщает Financial Times

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Иск был подан в суд 23 декабря. В нем представители аборигенов требуют выплаты по 25 миллиардов долларов каждой народности.

Как утверждают истцы, потеря их коренных земель в штате Куинслэнд "привела к культурным и экономическим потерям их племен, восстановить которые пришло время".

Это не единственный прецедент. Ранее другое племя аборигенов Нунгар потребовало от властей Австралии сумму в 290 миллиардов долларов. 

Аборигены начали судиться с австралийским властями с 1992 года. Тогда верховный суд страны аннулировал декларации британских колонизаторов о том, что к их прибытию 250 лет назад в Австралию материк не был заселен. К настоящему времени площадь оспариваемых территорий материка составляет 2,8 миллиона квадратных километров.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН приняла декларацию о правах коренных народов.

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Теги: Австралия, суд, иск
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Комментариев (1)
Avenger_    12.01.2020, 13:57
Оценка:  0
Avenger_
Правильно.Пусть у себя сначала разберутся прежде чем на боинги тявкать.
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