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Назван город с самым грязным воздухом

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Им стала столица Боснии и Герцеговины.
В Сараево - самый грязный воздух
В Сараево - самый грязный воздух
rg.ru

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В первые дни 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха — 236. Власти ввели особый режим, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить, если это возможно. Кроме того, горожанам посоветовали носить специальные маски.

На втором месте антирейтинга - столица Бангладеш Дакка.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты назвали лучший город мира 2020 года.

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Теги: воздух, экология, город, Сараево
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