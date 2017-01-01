Назван город с самым грязным воздухом
Им стала столица Боснии и Герцеговины.
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В первые дни 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха — 236. Власти ввели особый режим, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить, если это возможно. Кроме того, горожанам посоветовали носить специальные маски.
На втором месте антирейтинга - столица Бангладеш Дакка.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперты назвали лучший город мира 2020 года.
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