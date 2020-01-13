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Молодые люди устроили голый перфоманс в магазине Запорожья

Комментариев: 2
Юноши на спор пришли за покупками в одних кроссовках.
Парни проиграли спор друзьям
Парни проиграли спор друзьям
кадр из видео

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В Запорожье компания парней устроила переполох в супермаркете. Пятеро юношей пришли за покупками голыми, не надев ничего кроме носков и кроссовок. Чтобы совсем не шокировать горожан, молодые люди прикрыли интимные части тела пластиковыми тарелками. Некоторые из компании нахлобучили на голову шерстяные шапочки, учитывая, что на улице все-таки зимняя погода.

Веселая компания быстро выбрала бананы и проследовала к кассе. Пока юноши стояли в очереди, они намекнули, что вообще-то не любители нудизма, а голый перфоманс в магазине — это штраф за проигранный спор.

Охрана магазина на выходку нудистов не реагировала, юноши оплатили покупки и прошли к выходу.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, в Харькове обезьяна устроила переполох в супермаркете. В сеть попало видео забавного происшествия.

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Теги: супермаркет, Запорожье
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Комментариев (2)
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Coюзник    13.01.2020, 17:23
Оценка:  +17
Coюзник
а деньги от куда они доствавали
Духовный_скреп    13.01.2020, 17:17
Оценка:  +17
Духовный_скреп
Родина ждёт героев,пи...да рожает дураков.
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