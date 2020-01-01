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В Эфиопии самолет на смог приземлиться из-за облака саранчи

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В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Самолет в Эфиопии изменил маршрут из-за столкновения с облаком саранчи
Самолет в Эфиопии изменил маршрут из-за столкновения с облаком саранчи
standardmedia.co.ke

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines отменил посадку в аэропорту города Дыре-Дауа на востоке Эфиопии после того, как при снижении он попал в гигантскую тучу саранчи. Об этом сообщила кенийская газета The Standard.

По ее данным, самолет рейсом из Джибути дважды заходил на посадку, но так и не смог ее совершить из-за плохой видимости. В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В социальных сетях уже опубликованы фотографии самолета, некогда белоснежный нос которого от многочисленных следов погибших при столкновении крылатых насекомых покрылся бурыми пятнами. Такие же пятна на его двигателях и крыльях. А через лобовое стекло кабины пилотов едва ли можно увидеть что-либо из-за толстого слоя разбившейся при ударах саранчи.

Напомним, ранее в Канаде самолет экстренно приземлился из-за дыма в двигателе, а в Японии самолет сел с загоревшимся двигателем.

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Теги: самолет, фото, саранча, экстренная посадка, Эфиопия
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Источник: korrespondent.net

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