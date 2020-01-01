Названы самые дорогие города мира

Первые пять мест заняли города из одной страны. В рейтинг также попали крупные украинские города.

Специалисты назвали самые дорогие города мира для жизни. Рейтинг составила база данных Numbeo, на сайте которой и опубликован список.

Возглавил топ швейцарский Цюрих. Примечательно, что следующие четыре строчки также достались швейцарским городам: Базелю, Лозанне, Женеве и Берну. В топ-10 также вошли норвежские Ставангер, Осло и Тронхейм, исландский Рейкьявик, а также Берген, Норвегия.

Всего в рейтинг вошло 440 городов. В список вошли девять украинских городов. Самым дорогим стал Киев - 347 место. Дальше расположились Одесса - 361, Харьков - 376, Николаев - 381, Днепр - 383, Винница - 384 место, и Львов - 385. Также в список вошли Тернополь - 392 место и Запорожье - 395.

Стоимость жизни для рейтинга рассчитывалась на основе цен в магазинах и ресторанах, стоимости транспорта и коммунальных услуг. Также учитывалась покупательная способность населения. При этом расходы на аренду и покупку жилья учитывались отдельно.

Ранее эксперты назвали лучший город мира 2020 года. Также Корреспондент писал о том, что Украина опустилась в рейтинге "лучших стран" мира.

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