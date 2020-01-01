Составлен топ направлений для одиноких туристов

Список оказался довольно обширным, но возглавила его страна, находящаяся недалеко от Украины.

В сети появился список лучших направлений для одиноких туристов. Его составил и опубликовал портал HypeBae.

Читай также: Киев удвоил доходы от туристического сбора

Одним из лучших мест для туристов, путешествующих в одиночестве, назвали Хорватию. Авторы рейтинга отметили, что страна идеально подойдет для прогулок по паркам и возле городских достопримечательностей. Также там можно посетить винодельни, а в Дубровнике - локацию сериала Игра престолов.

Высоко оценили также Перу с его городом инков Мачу-Пикчу, Бали с культурой йоги и медитации, а также Южную Корею с ее буддийскими храмами.

В список также попал Нью-Йорк, в котором много мест для пеших прогулок и шоппинга. Авторы отметили карнавал в американском Новом Орлеане и живописные виды Швейцарии.

Читай также: Назван топ-10 отелей для любителей природы

Одиноким туристам также может приглянуться остров Мальта, Копенгаген, Мадрид и Барселона, Исландия, Амстердам, а также более экзотические Гонконг, Новая Зеландия, Марокко, Австралия, Таиланд, Япония и Сингапур.

Ранее были названы самые дорогие города мира.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram