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Составлен топ направлений для одиноких туристов

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Список оказался довольно обширным, но возглавила его страна, находящаяся недалеко от Украины.
Составлен топ направлений для одиноких туристов
Составлен топ направлений для одиноких туристов
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В сети появился список лучших направлений для одиноких туристов. Его составил и опубликовал портал HypeBae.

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Одним из лучших мест для туристов, путешествующих в одиночестве, назвали Хорватию. Авторы рейтинга отметили, что страна идеально подойдет для прогулок по паркам и возле городских достопримечательностей. Также там можно посетить винодельни, а в Дубровнике - локацию сериала Игра престолов.

Высоко оценили также Перу с его городом инков Мачу-Пикчу, Бали с культурой йоги и медитации, а также Южную Корею с ее буддийскими храмами.

В список также попал Нью-Йорк, в котором много мест для пеших прогулок и шоппинга. Авторы отметили карнавал в американском Новом Орлеане и живописные виды Швейцарии.

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Одиноким туристам также может приглянуться остров Мальта, Копенгаген, Мадрид и Барселона, Исландия, Амстердам, а также более экзотические Гонконг, Новая Зеландия, Марокко, Австралия, Таиланд, Япония и Сингапур.

Ранее были названы самые дорогие города мира. 

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Теги: рейтинг, туризм, туристы, Хорватия, одиночество, ТОП
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Источник: korrespondent.net

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